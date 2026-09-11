Inicia Estado repavimentación de 37 vialidades en colonias de Ciudad Juárez

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Los trabajos comenzaron en Infonavit San Lorenzo y contemplan intervenir entre 200 mil y 300 mil metros cuadrados este año

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inició un programa de repavimentación en 37 vialidades principales de igual número de colonias de Ciudad Juárez, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad urbana.

El arranque de los trabajos se llevó a cabo en la colonia Infonavit San Lorenzo, donde se interviene la calle Canal de Corinto, considerada una de las principales vialidades y accesos del sector.

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De acuerdo con la información oficial, en esta zona se atenderá una superficie superior a los 3 mil metros cuadrados, con el propósito de rehabilitar el flujo vehicular y mejorar las condiciones de traslado para las familias que utilizan diariamente esta vialidad.

Carlos Ortiz, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, informó que durante la primera etapa del programa se contempla intervenir un bloque inicial de 10 avenidas, con una superficie cercana a 60 mil metros cuadrados de repavimentación.

El funcionario agregó que la meta para lo que resta del año es alcanzar entre 200 mil y 300 mil metros cuadrados rehabilitados en diferentes colonias de la ciudad, mediante trabajos programados por etapas.

Según explicó, las labores se desarrollarán de manera continua en las 37 colonias contempladas, con atención a vialidades prioritarias y accesos utilizados por habitantes de distintos sectores.

Ortiz señaló que este programa se suma a las acciones permanentes de bacheo, rehabilitación de parques y apoyo a escuelas incluidas en el programa “En tu Colonia Cuenta Conmigo”, que se mantiene activo en distintas zonas de Ciudad Juárez.

El Gobierno del Estado indicó que las obras forman parte de una estrategia de inversión en infraestructura urbana para atender necesidades planteadas por la población juarense y mejorar las condiciones de movilidad en colonias de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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