Invita Turismo a disfrutar eventos de aventura y cultura en Chihuahua

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Del 11 al 15 de septiembre se realizarán actividades turísticas, deportivas y culturales en distintos municipios del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo invitó a la ciudadanía y a visitantes a participar en las actividades programadas del 11 al 15 de septiembre en diferentes regiones de Chihuahua, como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura y del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!

La agenda contempla eventos de aventura, recorridos todoterreno, ciclismo de montaña, actividades culturales y espacios de promoción para productores locales, con el objetivo de impulsar el turismo regional durante el fin de semana patrio.

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Del 11 al 13 de septiembre se llevará a cabo la Ruta de la Piña 4X4, con sede en el municipio de Madera, donde participantes recorrerán caminos serranos a bordo de vehículos Jeep 4X4.

La actividad combina conducción, aventura y contacto con la naturaleza, en una de las zonas boscosas del estado que ofrece paisajes representativos de la región serrana.

Para el 12 de septiembre está programado el Reto Cusi, en Cusihuiriachi, competencia de ciclismo de montaña que pondrá a prueba la resistencia de las y los competidores en rutas rodeadas de escenarios naturales.

Del 13 al 15 de septiembre se realizará la Ruta Independencia Basaseachi, recorrido de vehículos Off Road con sede en Ocampo, en la zona de Basaseachi, donde los conductores explorarán caminos de una de las regiones más emblemáticas de Chihuahua.

Como parte del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, del 12 al 15 de septiembre se efectuará el Mercadito Turístico Batopilas de Manuel Gómez Morín, en el Pueblo Mágico de Batopilas.

Durante este evento, las y los visitantes podrán recorrer el municipio, conocer artesanías, adquirir productos regionales y apoyar a productores locales en un ambiente familiar.

La Secretaría de Turismo señaló que estas actividades buscan fortalecer la promoción de los destinos estatales mediante experiencias vinculadas con el deporte, la aventura, la cultura y las tradiciones locales.

La dependencia invitó a consultar la programación completa en los calendarios oficiales del Festival Internacional de Turismo de Aventura y de Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, así como en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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