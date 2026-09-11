Emite Salud recomendaciones para festejos patrios del 15 de septiembre

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Llaman a prevenir deshidratación, golpe de calor y contagios respiratorios durante las celebraciones del Grito de Independencia

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado llamó a la población a tomar medidas preventivas durante los festejos patrios del 15 de septiembre, con el objetivo de reducir riesgos a la salud asociados con las altas temperaturas y las concentraciones masivas.

La dependencia exhortó a quienes acudan a las actividades con motivo del CCXVI aniversario del Grito de Independencia de México a mantenerse hidratados, especialmente si permanecen durante periodos prolongados al aire libre o bajo exposición solar directa.

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El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios, recomendó consumir agua natural de manera constante, además de usar ropa ligera, de colores claros y preferentemente de manga larga, como parte de las acciones para disminuir afectaciones por calor.

“Debido a que prevalecen las altas temperaturas, se recomienda hidratarse constantemente con agua natural, sobre todo al permanecer por periodos prolongados al aire libre o bajo los rayos del sol”.

La Secretaría de Salud también pidió utilizar gorra, sombrero, sombrilla o cualquier artículo que ayude a protegerse de la radiación solar, así como aplicar bloqueador y evitar la exposición directa al sol por lapsos prolongados.

Estas medidas, indicó la dependencia, contribuyen a prevenir deshidratación, insolación y golpe de calor, padecimientos que pueden manifestarse con dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, confusión, piel caliente o pérdida del conocimiento.

En caso de presentar alguna molestia durante los festejos, la autoridad sanitaria recomendó acudir de inmediato a los módulos de atención médica o solicitar apoyo a paramédicos presentes en los puntos donde se desarrollen las actividades.

La dependencia estatal también llamó a las personas con síntomas de enfermedades respiratorias, como tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal o malestar general, a evitar acudir a eventos multitudinarios para reducir riesgos de contagio.

“Si es estrictamente necesario salir de casa con síntomas respiratorios, se debe utilizar cubrebocas, tapar la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con otras personas y realizar el lavado frecuente de manos”.

Finalmente, la Secretaría de Salud invitó a la ciudadanía a disfrutar las celebraciones patrias de manera responsable, atender las indicaciones de las autoridades y tomar precauciones para proteger su salud y la de las personas que les rodean.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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