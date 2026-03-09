Promueve Estado en Ciudad Juárez la oferta turística de San Francisco de Conchos para 2026

Publicidad - LB2 -

Presentan atractivos, eventos y actividades para la próxima temporada vacacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, presentó en Ciudad Juárez la oferta turística 2026 de la región de San Francisco de Conchos, con el objetivo de promover este destino entre la población fronteriza de cara a las próximas temporadas vacacionales.

Durante la presentación se invitó a familias juarenses y visitantes de la región fronteriza a conocer los atractivos naturales, gastronómicos y recreativos que ofrece este destino ubicado en el centro-sur del estado.

El promotor del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, Edgar Cázares, explicó que este tipo de actividades buscan acercar la oferta turística estatal a la frontera, especialmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, para que las personas puedan planear sus viajes dentro del estado.

“La intención es acercar la oferta turística de la entidad a la población fronteriza para que conozcan los distintos destinos que ofrece Chihuahua”, señaló.

Por su parte, Valeria Salcido, presidenta de Promotora Turística Boquilla Perla del Conchos, destacó que Ciudad Juárez representa uno de los principales mercados turísticos de la región, ya que cada año numerosas familias de la frontera visitan este destino.

Entre los principales atractivos mencionó más de 30 balnearios, así como el Lago Colina y la Presa de La Boquilla, además de actividades como recorridos en lancha y catas de sotol, que permiten a los visitantes conocer la gastronomía y tradiciones locales.

Durante la presentación también se anunció la carrera “Boquilla TrailRun”, que se realizará el domingo 20 de septiembre, con categorías competitivas de 7 y 14 kilómetros, teniendo como escenario el Lago Colina y el centro turístico Los Filtros “Las Garzas”.

Para cerrar la temporada turística se llevará a cabo el “Festival del Pescado” del 10 al 11 de octubre, evento que rendirá homenaje a los pescadores de la región y que incluirá demostraciones gastronómicas, talleres sobre crianza de peces, presentaciones musicales y exhibiciones artísticas.

