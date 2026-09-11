Invita Educación al desfile cívico-militar por la Independencia en Chihuahua

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El acto conmemorativo iniciará a las 9:00 horas del miércoles 16 de septiembre, con cerca de 5 mil participantes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte invitó a la ciudadanía a asistir al desfile cívico-militar conmemorativo del 216 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México, que reunirá a cerca de 5 mil participantes distribuidos en 63 agrupamientos.

El acto se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, con salida desde el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Allende.

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El contingente avanzará por la avenida Benito Juárez hasta llegar a la intersección con la avenida Cristóbal Colón, donde concluirá el recorrido oficial programado para la ceremonia conmemorativa.

La marcha será abierta por la descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad, seguida por elementos de las Fuerzas Armadas y nueve escoltas escolares.

Posteriormente participarán estudiantes de secundaria, nivel medio superior y superior, así como integrantes de asociaciones civiles y personal de distintas dependencias gubernamentales.

Como parte del desfile, bandas de guerra y grupos escolares serán evaluados por un jurado, con el objetivo de reconocer a los mejores contingentes en cada nivel educativo.

Entre las organizaciones invitadas se encuentran Rescate Juvenil Deportivo, el Pentathlon Deportivo Militarizado y la Escuela de Charrería El Pitayo.

Para el operativo de seguridad y protección civil se contará con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La dependencia informó que durante el evento habrá servicio médico de primeros auxilios, sanitarios portátiles y un área especial para personas con discapacidad y adultos mayores, a fin de brindar atención a las y los asistentes.

La ceremonia oficial será encabezada por la gobernadora Maru Campos, acompañada por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, titulares de los poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades civiles y militares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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