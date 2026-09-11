Asume Chihuahua presidencia nacional de organismos estatales de vivienda

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José Antonio Chávez encabezará el Conorevi para el periodo septiembre 2026-agosto 2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Chihuahua asumió la presidencia del Comité Directivo del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda para el periodo septiembre 2026-agosto 2027, durante la 48 Asamblea General Ordinaria del organismo.

La representación estatal estará a cargo de José Antonio Chávez, director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, quien encabezará los trabajos del Consejo Nacional durante el siguiente año.

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El funcionario estatal señaló que su gestión buscará fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con el propósito de impulsar una política de vivienda social vinculada al desarrollo urbano sostenible.

De acuerdo con el nuevo presidente del organismo, uno de los objetivos será consolidar el tejido institucional para que las políticas públicas nacionales puedan traducirse en soluciones concretas en cada entidad federativa.

La agenda de trabajo, expuso, deberá considerar las diferencias regionales, los usos y costumbres, los planes de desarrollo y las características propias de las comunidades, a fin de atender las necesidades locales en materia de vivienda.

El acto de toma de protesta del nuevo Comité Directivo contó con la participación del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Martín Valdez Juárez, en representación de la gobernadora Maru Campos.

Como parte de la nueva estructura, Eugenio Montiel Amoroso, titular del organismo de vivienda de Nuevo León, ocupará la Vicepresidencia A; Alejandro Tenorio, del Estado de México, estará a cargo de la Vicepresidencia B, y Luis Guillermo Medrano, de Jalisco, encabezará la Vicepresidencia C.

La Coordinación Regional Sur estará a cargo de Elvira del Carmen de la Peña, de Campeche; la Coordinación Regional Bajío será encabezada por Carlos Astudillo, de Querétaro, y la Coordinación Regional Norte quedará bajo la responsabilidad de Germán Fernández, de Tamaulipas.

La Tesorería del Consejo Nacional estará a cargo del presidente saliente, Manuel Fonseca, de Nayarit, como parte del proceso de transición interna del organismo.

A la Asamblea asistieron funcionarios de distintos niveles de gobierno, así como líderes de organismos de la iniciativa privada, en una sesión orientada a definir la agenda nacional de vivienda para el periodo entrante.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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