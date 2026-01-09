Movil - LB1A -
    enero 9, 2026 | 15:44
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Inicia Ecología campaña de fumigación contra garrapatas en colonias de Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Las acciones arrancan el 13 de enero en la zona de “Los Kilómetros” y buscan prevenir casos de rickettsia.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología iniciará el próximo martes 13 de enero una campaña intensiva de fumigación contra garrapatas en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos a la salud pública.

    El titular de la dependencia, César René Díaz, informó que la primera brigada completa trabajará en el área conocida como “Los Kilómetros”, atendiendo colonias como Kilómetro 27, Kilómetro 28, Colinas del Norte, Granjas Polo Gamboa, Campesina, Pablo Gómez, Granjas del Desierto y Bello Horizonte.

    De acuerdo con el funcionario, la campaña contempla la fumigación de alrededor de 2 mil viviendas, cubriendo tanto los frentes como las áreas posteriores de cada inmueble, con el objetivo de eliminar focos de infestación.

    “Iniciamos fuerte este 13 de enero con las fumigaciones para la prevención de la rickettsia”.

    Díaz explicó que, una vez concluidos los trabajos en esta zona, las brigadas se trasladarán a los sectores de Urbi Villa, Parajes y Senderos, dando continuidad al programa en otros puntos de la ciudad.

    La Dirección de Ecología señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar permitiendo el acceso del personal y manteniendo limpias sus viviendas y patios.

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
