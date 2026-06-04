Informan avances de talleres sobre derechos de personas mayores en Juárez

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Regidores conocieron resultados de la etapa piloto y el calendario de nuevas actividades en centros comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones conjuntas de Atención a Personas Mayores y de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables conocieron los avances de los talleres dirigidos a personas mayores que impulsa la Dirección General de Centros Comunitarios.

Durante la reunión, la coordinadora de Educación Cívica y Derechos Humanos, Ruth María Ayala Pérez, informó que concluyó una primera etapa piloto en cinco centros comunitarios, con la participación de 372 personas, quienes recibieron constancias durante mayo.

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Los talleres se realizaron en los centros comunitarios Fovissste Chamizal, Francisco I. Madero, Francisco Villarreal Torres y Granjas de Chapultepec, donde se abordaron temas relacionados con derechos humanos, salud, prevención de la discriminación y protección patrimonial.

Ayala Pérez explicó que el objetivo es visibilizar a las personas mayores, promover el respeto a sus derechos y fomentar un trato digno dentro del entorno familiar, social y comunitario.

Entre los contenidos también se incluyó información sobre testamento hológrafo, derecho a recibir explicaciones claras sobre diagnósticos y tratamientos médicos, así como la posibilidad de solicitar pensión alimenticia a hijos cuando la ley lo permita.

La segunda etapa iniciará este mes en los centros comunitarios Bertha Chiu, Infonavit Casas Grandes, Azteca, Héroes de la Revolución y El Jarudo, con actividades programadas entre el 8 y el 24 de junio.

Durante la sesión también se invitó a la comunidad a participar en la caminata conmemorativa por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se realizará el 13 de junio desde las letras de Ciudad Juárez hasta el Centro Municipal de las Artes.

Autoridades municipales señalaron que continuarán las acciones coordinadas para fortalecer la inclusión, bienestar y participación activa de las personas mayores en la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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