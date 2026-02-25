Informa IMM a nuevas usuarias en Riberas del Bravo sobre derechos y servicios

Publicidad - LB2 -

Registra 146 ingresos en lo que va del año en unidades de atención especializada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó que en lo que va del año ha registrado 146 usuarias de nuevo ingreso a través de las áreas de Trabajo Social en sus distintas unidades de atención especializada.

Como parte del proceso de incorporación, el equipo del Instituto ofreció recientemente una charla dirigida a mujeres del fraccionamiento Riberas del Bravo, enfocada en derechos de las mujeres y violencia de género, así como en los servicios disponibles para su atención.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión, se proporcionó información sobre los mecanismos de acompañamiento y asesoría jurídica que brinda el IMM, además del apoyo psicológico y orientación integral para quienes enfrentan situaciones de violencia.

El objetivo de estas pláticas es que las usuarias puedan identificar y nombrar con mayor claridad los distintos tipos de violencia, lo que facilita su proceso de atención en las áreas Jurídica y de Psicología.

De acuerdo con el Instituto, este primer acercamiento permite que las mujeres expresen sus experiencias con mayor seguridad y accedan a los servicios especializados de manera informada.

El IMM mantiene presencia en diversos sectores de la ciudad con unidades de atención que ofrecen orientación y acompañamiento, como parte de la política municipal de prevención y atención a la violencia de género.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.