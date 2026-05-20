Informa Desarrollo Social sobre apoyos a familias afectadas por incendios en viviendas

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Más de 35 hogares han recibido materiales de construcción durante el presente año en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social sostuvieron una reunión con el director de Enlace Comunitario y Asistencia Social, Rubén García, quien informó sobre los apoyos otorgados a familias cuyas viviendas resultaron afectadas por incendios en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El funcionario presentó al coordinador de la comisión, el regidor Pedro Alberto Matus Peña, y a la regidora María Dolores Adame Alvarado, un informe relacionado con los beneficios entregados a personas que enfrentan daños materiales en sus hogares a causa de siniestros.

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Durante el presente año se han otorgado más de 35 apoyos a familias afectadas por incendios, acciones realizadas en coordinación con la Dirección General de Protección Civil.

Rubén García explicó que la mayoría de las solicitudes llegan a través de Protección Civil, aunque también pueden ser gestionadas mediante regidores del Ayuntamiento.

Los apoyos consisten principalmente en materiales de construcción y varían según el nivel de afectación registrado en cada vivienda.

“En algunos casos se entregan entre mil y mil 500 blocks de concreto”.

El funcionario detalló que también se entregan apoyos en cemento, que pueden alcanzar entre 100 y 150 paquetes de 25 kilogramos, además de aproximadamente 20 sacos de Mortemix para trabajos de reconstrucción.

La Dirección de Desarrollo Social informó que el Municipio recibe una donación mensual de cemento por parte de Grupo Cementos de Chihuahua, lo que permite ampliar la capacidad de atención a familias afectadas por incendios.

Sobre el proceso para acceder a los apoyos, García indicó que primero se recibe una solicitud enviada por Protección Civil y posteriormente se realiza una inspección para verificar las condiciones del inmueble.

Además, se requiere un oficio técnico emitido por Protección Civil donde se determine si la vivienda puede ser reconstruida o si presenta daños estructurales severos que hagan necesaria su demolición.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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