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Definen regidores dinámica para entrega del Reconocimiento al Mérito del Servicio Público

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La ceremonia se realizará el próximo 27 de mayo durante una sesión extraordinaria de Cabildo en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los integrantes de la Comisión Edilicia de Trabajo y Previsión Social definieron la dinámica para la ceremonia de entrega del Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público, galardón dirigido a trabajadoras y trabajadores del Municipio de Juárez.

El coordinador de la comisión, el regidor Pedro Alberto Matus Peña, junto con los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, establecieron la forma en que se desarrollará la entrega oficial de los reconocimientos.

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La ceremonia se llevará a cabo el próximo 27 de mayo a las 11:00 de la mañana durante una sesión extraordinaria de Cabildo, donde serán reconocidos 12 empleados municipales por acciones destacadas en beneficio de la ciudadanía.

El reconocimiento busca distinguir a servidoras y servidores públicos que realizan actividades adicionales a sus responsabilidades laborales y que contribuyen al fortalecimiento de la atención y los servicios municipales.

Cada una de las personas galardonadas recibirá una placa conmemorativa y una prima económica de 30 mil pesos como parte del reconocimiento institucional.

“El reconocimiento distingue a las y los trabajadores municipales que realizan acciones adicionales a sus responsabilidades laborales”.

Como parte de la ceremonia se proyectarán videos individuales sobre cada trabajador reconocido, con el propósito de que la ciudadanía conozca las acciones y motivos por los cuales fueron seleccionados en esta edición.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social destacó que este reconocimiento busca incentivar el compromiso, desempeño y vocación de servicio entre el personal del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

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