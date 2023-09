Incrementan migrantes el consumo de agua en la ciudad

Publicidad - LB2 -

El arribo a la localidad de un sinnúmero de migrantes hace que la cantidad de habitantes vaya en aumento, con ello también el consumo de agua potable, lo que hace el tiempo de vida de los mantos acuíferos se reduzca con mayor rapidez.

Ciudad Juárez, Chih .- “Si siguen llegando la cantidad de migrantes que se quedan y se me instalan en “Los Kilómetros”, que demandan servicios, que demandan agua, si no nos ponemos de acuerdo no va a haber, necesitamos ponernos de acuerdo, ahora que, si hay agua, sí existe agua, pero existe agua de aquí a 50 o 60 kilómetros y hay que traela y eso cuesta”, (SIC) el director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez.

Y es que al no tener éxito en su intento por cruzar al “vecino país” para lograr el llamado “sueño americano”, muchos de ellos están tomando la decisión de quedarse a vivir en esta localidad.

Pero mientras algunos logran regresar al lugar de donde son originarios, consumen agua en Ciudad Juárez.

Según los expertos, en aproximadamente 10 años la necesidad de tandeo va a llegar a la localidad, por lo que la J+ trabaja en la instalación de tubería para la línea morada, con la finalidad de dejar de usar el agua potable para el riego de áreas verdes y así darle más vida a los mantos acuíferos.

