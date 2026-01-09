Inaugurará Gobernadora nuevo penal femenil en Ciudad Juárez el 27 de enero

Publicidad - LB2 -

El centro penitenciario tendrá capacidad para 440 internas y busca fortalecer la reinserción social en el estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El próximo 27 de enero, la gobernadora del estado, Maru Campos Galván, inaugurará el nuevo Centro de Reinserción Social Femenil en Ciudad Juárez, como parte del proceso de modernización del sistema penitenciario en Chihuahua.

El nuevo penal se localiza en la colonia Carlos Castillo Peraza, a un costado del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai), en la zona suroriente de la ciudad, y fue diseñado exclusivamente para la atención de mujeres privadas de la libertad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el inmueble tendrá capacidad para albergar hasta 440 Personas Privadas de la Libertad (PPL’s) y representó una inversión total de 29 millones de pesos, de los cuales 13 millones corresponden a aportación federal.

El proyecto forma parte de la estrategia estatal para fortalecer los programas de reinserción social, además de mejorar las condiciones de internamiento mediante instalaciones modernas y adecuadas a estándares actuales en materia penitenciaria.

El nuevo Cereso Femenil cuenta con equipamiento tecnológico avanzado, tanto en las áreas de alojamiento como en los sistemas de vigilancia, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y control operativo dentro del centro.

En cuanto al traslado de las aproximadamente 370 internas que actualmente se encuentran en el penal femenil ubicado junto al Cereso Estatal número 3, se informó que el proceso aún se encuentra en definición, aunque se prevé que en los próximos días se den a conocer los detalles logísticos.

De manera preliminar, autoridades estatales no descartan que el traslado pueda realizarse un día después de la inauguración, como parte de la puesta en marcha gradual del nuevo complejo penitenciario en esta frontera.

