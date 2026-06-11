Inauguran la primera edición de la FELIJU 2026 en el Paseo Juan Gabriel

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El festival reunirá durante cinco días a escritores, artistas y promotores culturales en diversos espacios de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales, representantes del sector cultural y miembros de la comunidad literaria inauguraron oficialmente el Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU), evento que por primera vez reúne en un mismo espacio a escritores, editoriales, artistas visuales, músicos, promotores culturales y lectores de la región.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Paseo Juan Gabriel, sede principal del encuentro cultural que se desarrollará del 10 al 14 de junio con una programación gratuita orientada a fortalecer el acceso a la cultura y fomentar la participación ciudadana.

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Durante cinco días, el festival ofrecerá presentaciones de libros, conferencias, talleres, lecturas, homenajes, conciertos y encuentros especializados, distribuidos en distintos espacios culturales de la ciudad.

La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de generar espacios que promuevan la convivencia, la creación artística y el ejercicio de los derechos culturales.

“Gracias a cada uno de quienes forman parte de este festival, donde se ejercen los derechos culturales y donde hacemos comunidad”.

La funcionaria señaló que la colaboración entre instituciones, organizaciones culturales y ciudadanía ha sido fundamental para concretar este proyecto, cuyo objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a la cultura en la frontera.

Además del Paseo Juan Gabriel, las actividades se realizarán en espacios como Xoloitzcuintle, Casa Martino, Venus 16, Lincoln 787, Salón Le Gránd, el Centro Cultural Maestro Ernesto Ochoa Guillemard y el estacionamiento del Banco Santander de la avenida 16 de Septiembre.

Entre los invitados de esta primera edición destacan autores nacionales e internacionales como Eduardo Nivón, Norma Lazo, Mariano Leyva, Adriana Ayala, Frederick Thierry Palafox, Evelina María Castillo Gil, David Alfonso Estrada, Isa González Bretón, Antonio Zúñiga, Carla Lamoyi y Fritz Glockner.

“Desde el IPACULT estamos convencidos de que vincular, unir y fortalecer nos ayuda a llegar más lejos”.

La programación también incluye la Red de Música Emergente, un espacio de análisis y diálogo que reunirá a artistas, promotores, representantes y agentes culturales del norte del país para abordar los retos y oportunidades que enfrenta actualmente la industria musical independiente.

Con esta primera edición, el Gobierno Municipal, el IPACULT y la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C. buscan consolidar un encuentro cultural de largo alcance que contribuya al desarrollo artístico de la ciudad y fortalezca la promoción de la literatura y las artes en la frontera norte de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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