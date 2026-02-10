Inaugura Pérez Cuéllar tercer Centro Florece y parque comunitario en Parajes de San Juan

Publicidad - LB2 -

El espacio busca prevenir y atender integralmente la violencia en mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, junto con la presidenta del Sistema DIF Municipal, Rubí Enríquez, encabezó la inauguración del tercer Centro Florece y de un parque comunitario en la colonia Parajes de San Juan, como parte de la estrategia municipal para la prevención y atención de la violencia.

El alcalde explicó que el nuevo centro tiene como objetivo atender, prevenir y detectar los efectos de la exposición a la violencia de manera integral, con enfoque comunitario y de género, beneficiando a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes de la zona.

“Hay que reconocer cuando una empresa no solamente cumple, sino que lo hace con amor, con cariño, con empatía y solidaridad con la comunidad”, expresó Pérez Cuéllar al referirse a la participación del sector privado en el proyecto.

Durante el acto, el presidente municipal señaló que de manera paralela se entregó otro espacio en el fraccionamiento Senderos del Sol, el cual funcionará como Centro de Atención Infantil, con el fin de apoyar a madres y padres trabajadores que requieren un lugar seguro para el cuidado de sus hijas e hijos.

Pérez Cuéllar recordó que actualmente Ciudad Juárez cuenta con Centros Florece en Riberas del Bravo, la colonia 16 de Septiembre y ahora Parajes de San Juan, los cuales operan bajo una estrategia interinstitucional en coordinación con el DIF, el Instituto Municipal de las Mujeres y el área de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La presidenta del DIF, Rubí Enríquez, subrayó que el proyecto va más allá de la infraestructura y representa una política pública enfocada en la reconstrucción del tejido social y la dignidad de las personas.

“Florece no es solo un edificio, es una estrategia de articulación diseñada para prevenir, detectar y atender los efectos de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, señaló.

Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, informó que el proyecto se desarrolló mediante el programa de regeneración comunitaria del Infonavit, con una inversión de 14 millones de pesos en una superficie de 4 mil 770 metros cuadrados, donde se realizaron trabajos de cimentación, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, obra civil y mejoramiento del entorno urbano.

El representante de la empresa constructora Irkon, Yair Gutiérrez, detalló que el complejo contará con consultorios, salones y espacios especializados para la atención social, además del parque anexo, concebido como un área de convivencia y recuperación del espacio público.

Al evento asistieron autoridades municipales y estatales, entre ellas el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales; la directora del DIF, Lucía Chavira; la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro; así como funcionarios de Protección Civil, regidores y la síndica municipal.

