Impulsan regidores acciones para promover la salud mental en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Comisiones municipales trabajan de forma coordinada para visibilizar la problemática y generar programas de apoyo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal trabajan de manera coordinada con la Comisión de la Familia en acciones orientadas a promover la salud mental entre la población juarense, ante lo que calificaron como una problemática creciente en la ciudad y en el estado.

La coordinadora de la Comisión de Planeación, la regidora Gloria Mirazo de la Rosa, señaló que la salud mental se ha convertido en un foco de atención prioritaria, debido a su impacto en distintos sectores de la sociedad, sin distinción de estratos sociales.

“Estamos tratando este tema de vital importancia, que actualmente sabemos que es un foco rojo no solo en Ciudad Juárez, sino en todo el estado de Chihuahua”.

- Publicidad - HP1

La edil explicó que desde el ámbito municipal se trabaja en visibilizar problemas como la ansiedad y la depresión, así como en la difusión y posible creación de programas de apoyo, con el objetivo de que la ciudadanía cuente con espacios a los cuales acudir o canales donde informarse y recibir orientación.

Mirazo de la Rosa indicó que las acciones se desarrollan de forma transversal, en coordinación con la Comisión de la Familia, encabezada por la regidora Sandra García Ramos, así como con la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Lucía Chavira Acosta.

“Nos estamos apoyando y buscando por dónde canalizar a nuestra ciudadanía, ya sean jóvenes, niñas, niños o adultos, pues esto es parte del compromiso que tenemos como servidores públicos”.

Durante la reunión se dio seguimiento al acuerdo alcanzado la semana anterior para analizar la creación, promoción y difusión de la Semana de la Salud Mental, además de la realización de pláticas gratuitas con psicólogos dirigidas a la comunidad que lo requiera.

En el encuentro participaron también las regidoras Mireya Porras Armendáriz y Dina Salgado Sotelo, así como el director de Planeación y Evaluación del Municipio, Emilio Ramiro Flores Domínguez, y el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Nájera Payán.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.