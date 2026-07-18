Impulsan programa de salud mental y bienestar emocional en el suroriente de Ciudad Juárez

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La iniciativa contempla talleres, pláticas y actividades comunitarias dirigidas a mujeres, hombres, adolescentes y familias durante los próximos seis meses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La regidora Gloria Mirazo de la Rosa presentó una nueva etapa de un programa de salud mental y bienestar emocional que será desarrollado en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Centro Libre para las Mujeres, con el propósito de acercar herramientas de prevención y acompañamiento a las familias del suroriente de la ciudad.

La edil informó que durante los próximos seis meses se ofrecerán talleres, pláticas y espacios de orientación dirigidos a mujeres, hombres, adolescentes y familias, como respuesta a la demanda de habitantes de ese sector por contar con actividades enfocadas en el cuidado de la salud emocional.

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“Las actividades iniciarán el próximo sábado 18 de julio y forman parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer comunidades más sanas y resilientes mediante acciones de atención y sensibilización”.

La coordinadora del Centro Libre Juárez Sur, Marina Ortiz, explicó que este espacio brinda atención a mujeres en situación de violencia, mediante servicios de trabajo social, atención psicológica, asesoría jurídica y talleres orientados al fortalecimiento personal y la autonomía económica.

Asimismo, señaló que el centro se ubica en una de las zonas con mayor incidencia de violencia familiar en la ciudad, por lo que busca acercar servicios especializados a la población que enfrenta este tipo de problemáticas.

La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, destacó que el IMM ofrece acompañamiento gratuito a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos, y subrayó que el trabajo coordinado permite identificar casos que requieren atención integral.

“Estos espacios permiten identificar a mujeres que necesitan contención, por ello, trabajando de manera organizada, se crea todo un proyecto integral”.

Como parte del arranque del programa, este sábado se llevará a cabo un cine foro de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, que incluirá la proyección de la película Nómadas de la 57, una pasarela protagonizada por usuarias del Centro Libre y una conferencia sobre salud mental impartida por el psicólogo Yael Trejo, quien abordará temas relacionados con el autocuidado emocional, el manejo del estrés, el duelo, la ansiedad y las relaciones familiares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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