Impulsan compostaje de desechos orgánicos de la Central de Abastos

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca reducir residuos y aprovecharlos en proyectos agrícolas bajo criterios ambientales y pruebas piloto en el relleno sanitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Limpia acordaron iniciar pruebas piloto para el compostaje de residuos orgánicos generados en la Central de Abastos, como parte de una estrategia para mejorar el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el municipio.

El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, en los terrenos del relleno sanitario municipal, donde se definió el área destinada a las pruebas con desechos de frutas y verduras provenientes del mercado mayorista.

“El sitio seleccionado presenta condiciones favorables para el manejo adecuado de los residuos, ya que cuenta con disponibilidad de agua y las facilidades necesarias para hacer pruebas por bloques”, señaló el funcionario.

- Publicidad - HP1

Durante esta fase experimental se aplicarán distintos tratamientos de compostaje, incluido el uso de microorganismos para acelerar la descomposición del material orgánico, con el objetivo de evaluar tiempos, calidad del compost y viabilidad operativa.

Reyes Córdova explicó que también se incorporará estiércol de caballo al proceso, un residuo que ingresa de forma periódica al relleno sanitario y que puede mejorar las condiciones del compostaje.

“Los trabajos de limpieza y acondicionamiento del terreno iniciarán de manera inmediata, además de que se hará una revisión del estado mecánico de la maquinaria que será utilizada durante el proceso”, indicó.

El funcionario agregó que los avances de esta etapa piloto serán informados al Consejo de Administración del Mercado de Abastos y al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quienes evaluarán la viabilidad de escalar el proyecto y ejecutarlo en tierras de cultivo ubicadas en Samalayuca.

Finalmente, destacó que la iniciativa se desarrolla en apego a la NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para la clasificación y manejo de residuos sólidos urbanos, como parte de un esfuerzo por avanzar hacia un reordenamiento ecológico y una disposición más sustentable de los desechos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.