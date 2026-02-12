Impulsan autoridades campaña contra garrapata y jornada de adopción en Juárez

Publicidad - LB2 -

Comisión edilicia y dependencias coordinan acciones de fumigación, reciclaje y bienestar animal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil sostuvieron una reunión con autoridades municipales y estatales, así como con organizaciones protectoras de animales, para coordinar acciones enfocadas en la prevención de enfermedades, cuidado y adopción de mascotas en la ciudad.

La coordinadora de la Comisión, Laura Fernanda Ávalos Medina, junto con los regidores José Eduardo Valenzuela Martínez y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, dialogaron con el director general de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, y con el coordinador del Parque Central, Rafael Roberto Butchart Sánchez.

Durante el encuentro se informó que la campaña de fumigación contra la garrapata mantiene actividad constante y suma 3 mil 579 puntos atendidos en distintas colonias, principalmente en el surponiente, donde se registra mayor incidencia.

El titular de Ecología detalló que las brigadas han intervenido sectores como los Kilómetros 27 y 29, Parajes del Sur, Parajes de San José, Valle Verde, Torres del PRI, 16 de Septiembre, San Antonio, Hacienda Las Torres, Mascareñas, Vista Zaragoza y Riberas del Bravo, entre otras zonas.

Asimismo, anunció la realización del Segundo Foro Binacional de la Rickettsia, previsto para el 19 de febrero, con la participación de personal médico de Ciudad Juárez, El Paso y Nuevo México, con el objetivo de intercambiar información para prevenir esta enfermedad transmitida por garrapatas.

También se informó sobre la organización de un Consejo Consultivo Conjunto el 3 de marzo para abordar temas de calidad del aire en la región fronteriza, así como una Cruzada del Reciclaje programada para abril y actividades “pet friendly”.

En materia de bienestar animal, se planteó la realización de un Adoptatón en el Parque Central, con el propósito de promover la adopción de perros y gatos resguardados por asociaciones civiles que enfrentan saturación en sus albergues.

El coordinador del Parque Central indicó que el espacio podría destinarse para este evento, sujeto a la coordinación entre autoridades y organizaciones para definir logística y fechas.

Las acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la salud pública, el cuidado ambiental y la protección de animales de compañía en Ciudad Juárez.

