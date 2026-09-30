Impulsa Estado autoempleo con curso de elaboración de embutidos en Ciudad Juárez

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La capacitación se realizó en el Centro Comunitario Parajes de San José y reunió a cerca de 27 participantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, realizó un curso teórico-práctico para la elaboración de embutidos en el Centro Comunitario Parajes de San José, en Ciudad Juárez.

La capacitación forma parte del programa estatal “Cuenta Conmigo en el Campo”, orientado a acercar conocimientos y herramientas productivas a familias de distintas regiones del estado.

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Durante la jornada participaron alrededor de 27 personas, quienes recibieron información teórica y realizaron prácticas para la elaboración de chorizo, salchicha, longaniza artesanal y otros productos derivados.

El enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, Miguel Núñez Nava, explicó que este tipo de capacitaciones buscan impulsar el autoempleo en la región y ofrecer alternativas para que las familias puedan generar ingresos a partir de sus propios proyectos.

El curso también tuvo como objetivo fortalecer capacidades productivas vinculadas con la transformación de productos primarios del campo, mediante procesos que pueden aplicarse en pequeños emprendimientos familiares o comunitarios.

Núñez Nava señaló que la dependencia estatal cuenta con opciones de apoyo agroindustrial para quienes deseen emprender en este tipo de actividades, con montos de hasta 50 mil pesos.

Dichos apoyos pueden destinarse a la adquisición de maquinaria, herramientas y equipo necesario para fortalecer negocios relacionados con la transformación de productos agroalimentarios.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que continuará promoviendo capacitaciones productivas en Ciudad Juárez y otras regiones, como parte de las acciones para fomentar el autoempleo y el desarrollo económico familiar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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