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Habilita Estado centro de acopio temporal en Parque Central

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POR Redacción ADN / Agencias
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El espacio recibirá artículos de higiene personal y productos de limpieza para apoyar a familias afectadas por las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado habilitó un centro de acopio temporal en el Parque Central para recibir donaciones destinadas a familias afectadas por la contingencia climática registrada en Ciudad Juárez.

La medida busca reunir insumos de primera necesidad para atender a personas que resultaron afectadas por el temporal lluvioso, especialmente en zonas donde se reportaron daños, encharcamientos o afectaciones en viviendas.

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Entre los artículos solicitados se encuentran productos de higiene personal, como jabón de baño, shampoo, acondicionador, pasta dental, cepillos de dientes, enjuague bucal, desodorante, toallas sanitarias, protectores diarios y pañales para bebé.

También se recibirán productos de limpieza, entre ellos cloro, detergente para ropa, jabón en polvo, jabón líquido, suavizante, limpiador multiusos, desinfectante, limpiavidrios, limpiador para pisos y jabón para trastes.

La administración estatal informó que también podrán entregarse otros artículos afines que resulten útiles para las labores de limpieza y atención básica de las familias afectadas.

Las personas interesadas en apoyar pueden llevar sus donaciones directamente a cualquiera de las casetas de seguridad del Parque Central, donde se concentrarán los insumos recabados durante el periodo de operación del centro de acopio.

El Gobierno del Estado señaló que estas acciones forman parte del apoyo a la comunidad juarense ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.

La habilitación del centro de acopio se suma a las labores institucionales de atención a la contingencia, con el objetivo de canalizar ayuda ciudadana hacia quienes requieren artículos de higiene y limpieza para recuperar sus espacios.

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