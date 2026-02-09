Impulsa Desarrollo Rural proyecto de biofertilizante a partir de residuos ganaderos

Publicidad - LB2 -

Analizan pruebas piloto con FIRA y Lechería Escobar para producción sustentable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Rural, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, sostuvo una reunión con representantes de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y directivos de Lechería Escobar, con el objetivo de analizar un proyecto de compostaje y producción de biofertilizante impulsado por el Gobierno Municipal.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Lechería Escobar, donde se presentó la propuesta para aprovechar el estiércol generado en los corrales y transformarlo en biofertilizante, como una alternativa sustentable para el sector agrícola local.

Por parte del municipio participaron Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico; Enrique Reyes Córdova, director de Desarrollo Rural; y César Gutiérrez, quienes expusieron el planteamiento técnico para iniciar pruebas piloto que permitan avanzar de manera gradual hacia una producción comercial estimada de hasta 2 mil 500 toneladas anuales.

Como parte del proyecto, se señaló la necesidad de formalizar un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal y Lechería Escobar, a fin de establecer responsabilidades y condiciones para el desarrollo de las pruebas y la eventual producción a mayor escala.

Durante la reunión con Olga Leticia Márquez, gerente de Lechería Escobar, se acordó dar inicio a las pruebas correspondientes, para lo cual la empresa pondrá a disposición el material necesario en el sitio, facilitando el arranque del proyecto.

Asimismo, Ángel Puebla, representante de FIRA, expuso la posibilidad de respaldar la iniciativa mediante la organización de eventos técnicos y la cobertura de costos asociados a la certificación del biofertilizante ante instancias estatales y federales.

El director de Desarrollo Rural destacó que esta propuesta tiene como objetivo mejorar la nutrición de las plantas y contribuir a la recuperación de la salud del suelo, al señalar que diversos análisis han evidenciado un deterioro significativo de los suelos agrícolas, derivado del uso indiscriminado de fertilizantes químicos, pesticidas y bajos niveles de materia orgánica.

La iniciativa se perfila como una alternativa ambiental y productiva, orientada a impulsar prácticas agrícolas más sostenibles y a fortalecer la economía rural del municipio.

