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Implementará Seguridad Vial operativo especial por Bravo Fest y eventos deportivos

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La corporación desplegará agentes y unidades para resguardar a asistentes del festival, una caminata familiar y una carrera pedestre este fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial pondrá en marcha un operativo especial este fin de semana con motivo de la realización del Bravo Fest 2026, así como de una caminata recreativa y una carrera pedestre programadas para el domingo en distintos puntos de la ciudad.

El dispositivo principal se desarrollará este 6 de junio sobre la avenida Juárez, donde se llevará a cabo el Bravo Fest 2026. Para estas labores se contará con la participación de 12 policías viales, un mando operativo, dos patrullas y dos motocicletas, quienes permanecerán en la zona desde las 8:00 de la mañana y hasta la conclusión del evento.

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Debido al cierre temporal del túnel de la avenida 16 de Septiembre, las autoridades recomendaron a los usuarios del puente internacional Paso del Norte utilizar rutas alternas para incorporarse a la fila de cruce hacia El Paso, Texas, con el fin de evitar contratiempos y congestionamientos.

“Se pide a los usuarios de estas zonas tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar congestionamientos o contratiempos durante sus traslados”.

Para el domingo 7 de junio también se implementará un operativo de resguardo durante la caminata Pet Walk, que se realizará de 7:30 a 8:30 de la mañana sobre la avenida Gómez Morín. El recorrido iniciará en Plaza Cuquita, avanzará hasta Plaza Vesticentro y regresará por la misma vialidad, con cierres parciales y acompañamiento de unidades de Seguridad Vial.

Asimismo, la corporación brindará apoyo a una carrera pedestre organizada por la Parroquia Corpus Christi. En este evento participarán 18 agentes, seis patrullas y tres motocicletas para resguardar a los corredores y coordinar la circulación vehicular en la zona.

Las autoridades informaron que habrá cierres parciales y momentáneos en calles y avenidas de la colonia Héroes de México, principalmente sobre Puerto Obaldía, bulevar Zaragoza y Santiago Troncoso, por lo que se exhortó a la población a anticipar sus traslados.

“Respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones de los policías viales” forma parte de las recomendaciones emitidas por la corporación para evitar incidentes durante los eventos.

Seguridad Vial también recordó a la ciudadanía la importancia de conducir con cortesía, evitar manejar bajo los efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito, acciones que contribuyen a mantener una movilidad segura para conductores, peatones y participantes en las actividades programadas.

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