Implementan operativo de seguridad por traslado de internas al nuevo Cereso Femenil

Despliegan fuerzas estatales y federales para el traslado de 380 PPL a instalaciones en la colonia Carlos Chavira.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades estatales y federales implementaron este miércoles un amplio operativo de seguridad en el Centro de Reinserción Social número 2, con motivo del traslado de 380 Personas Privadas de la Libertad (PPL) al nuevo Cereso Femenil, ubicado en la colonia Carlos Chavira, al suroriente de la ciudad.

El dispositivo contó con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, quienes resguardaron tanto el interior como el perímetro exterior del penal, lo que derivó en el cierre total de la vialidad en ambos sentidos y generó expectación entre vecinos y automovilistas de la zona.

Durante el operativo se observó la movilización de al menos 20 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como 10 patrullas de la Guardia Nacional y un número similar de vehículos del Ejército Mexicano. A este despliegue se sumó vigilancia aérea con dos helicópteros, como parte del esquema integral de seguridad.

En el interior del penal, específicamente en los estacionamientos, se encontraban dos autobuses de pasajeros, utilizados para efectuar el traslado de las internas hacia las nuevas instalaciones penitenciarias.

La movilización se realizó un día después de la inauguración oficial del nuevo Cereso Femenil, encabezada por la gobernadora del estado, Maru Campos, complejo que se localiza a un costado del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai).

Durante el desarrollo del operativo, personas que se encontraban en las inmediaciones del penal manifestaron incertidumbre por el cierre total del acceso a la zona.

“Nadie nos dice qué está pasando, no dejan entrar ni salir a nadie”.

Hasta el momento del despliegue, la circulación vehicular permanecía cerrada y las fuerzas de seguridad continuaban resguardando el área, sin que se emitiera un comunicado oficial por parte de las autoridades estatales o federales sobre los detalles del traslado.

