Implementan IMM y Médicos del Mundo campaña sobre derechos sexuales para adolescentes

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La estrategia benefició a 590 estudiantes de secundaria y bachillerato mediante actividades lúdicas e información sobre salud sexual y reproductiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con la organización internacional Médicos del Mundo Francia (MdMF), desarrolló la campaña “Sexualidad con derechos: en este juego, ¡yo decido!”, una estrategia orientada a fortalecer el acceso de adolescentes a información sobre derechos sexuales y reproductivos.

La iniciativa combinó acciones digitales y actividades educativas presenciales con el propósito de proporcionar herramientas que permitan a las y los jóvenes tomar decisiones informadas, autónomas y responsables sobre su sexualidad.

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Como parte del proyecto se diseñó un taller lúdico y participativo, resultado de la colaboración entre la Coordinación de Comunicación del IMM y el área de Incidencia de Médicos del Mundo Francia, enfocado en promover la reflexión sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

La estrategia fue implementada en estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 61, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 y de la Escuela Secundaria Federal número 19, alcanzando a un total de 590 adolescentes.

“La visión adultocéntrica que con frecuencia tenemos sobre las adolescencias y juventudes nos lleva a pensar que cuentan con toda la información necesaria a través de medios digitales y redes sociales; sin embargo, esta estrategia nos permitió identificar la importancia de seguir acercándonos a ellas y ellos para atender sus dudas de forma dinámica, sin juicios y con acceso a información verídica, científica y laica”.

Así lo señaló Alexia Buendía Peña, coordinadora de Comunicación del IMM, quien destacó la importancia de generar espacios de diálogo y aprendizaje dirigidos a las juventudes.

La campaña también incluyó una estrategia digital mediante redes sociodigitales, donde ambas instituciones difundieron diez contenidos informativos relacionados con salud sexual y reproductiva, logrando un alcance superior a las 19 mil 120 personas.

Las acciones abordaron temas vinculados con la toma de decisiones informadas, el ejercicio de derechos, la prevención de la violencia de género y el acceso a información científica en materia de sexualidad.

Con este proyecto, el Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación con organismos nacionales e internacionales para impulsar iniciativas de sensibilización, prevención y promoción de derechos entre adolescentes y jóvenes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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