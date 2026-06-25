Implementa DABA preregistro para reducir tiempos de espera en jornadas de esterilización

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Las citas para las campañas masivas deberán tramitarse previamente en línea para agilizar la atención de perros y gatos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) implementará un nuevo sistema de preregistro para las jornadas masivas de esterilización, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y evitar que las personas acudan desde la madrugada para obtener un lugar.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que a partir de este fin de semana las citas deberán gestionarse a través del portal Basedaba.mx, donde se asignarán horarios específicos de atención para cada usuario.

“Se ha obtenido muy buena respuesta de la ciudadanía y algunos llegan desde las 7:00 de la mañana y otros desde las 2:00 de la madrugada, por lo que ahora se implementó el preregistro.”

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La funcionaria explicó que durante 2026 se han realizado mil 830 esterilizaciones y la meta para este año es alcanzar 19 mil procedimientos. Agregó que en 2025 se efectuaron 12 mil 736 cirugías y que, durante las dos administraciones municipales, se acumulan más de 26 mil esterilizaciones de perros y gatos.

El objetivo del nuevo esquema es que cada persona permanezca alrededor de tres horas durante el proceso, por lo que DABA pidió respetar el horario asignado y recordó que la esterilización es una herramienta para disminuir la población de animales en situación de calle.

El médico veterinario Jorge Bautista informó que la jornada del sábado se realizará a partir de las 7:00 de la mañana en la Escuela Secundaria Estatal número 3004 Juan Alanís, ubicada sobre la calle Ramón Corona, en la colonia Centro, frente al Monumento a Benito Juárez. El domingo la campaña continuará, en el mismo horario, en la Escuela Secundaria Federal número 19, en la colonia Parajes de San Juan.

Entre los requisitos para acceder al servicio se encuentran llevar mascotas mayores de tres meses, con un ayuno mínimo de 12 horas, sin agua ni alimento, hembras que no estén lactando, animales en buen estado de salud y libres de garrapatas, además de presentar a los perros con correa y a los gatos en transportadora. La dependencia informó que todos los servicios, incluida la aplicación de spray contra garrapatas, serán gratuitos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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