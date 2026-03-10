Imparten plática a adolescentes sobre manejo del estrés y prevención de adicciones

Publicidad - LB2 -

Actividad busca fortalecer la salud emocional y prevenir conductas de riesgo entre jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal impartió una plática sobre manejo del estrés y prevención de adicciones a adolescentes del internado Integración y Formación para Adolescentes “El Camino”, como parte de las acciones de promoción de la salud emocional entre la población joven.

La actividad fue desarrollada por personal del Centro de Salud Urbano B (CESUB) y contó con la participación de 35 adolescentes, quienes recibieron información y herramientas para identificar situaciones que generan estrés y aprender estrategias para manejar sus emociones de forma saludable.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión se abordaron temas relacionados con los factores que provocan tensión emocional, la importancia de expresar sentimientos adecuadamente y la aplicación de técnicas de relajación, orientadas a mantener el equilibrio emocional ante situaciones difíciles.

Asimismo, se explicó a las y los participantes los riesgos asociados al consumo de sustancias, así como la importancia de tomar decisiones responsables que contribuyan a su bienestar personal y a su desarrollo integral.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, destacó que para el Gobierno Municipal es prioritario acercar este tipo de actividades a espacios educativos y centros de atención a adolescentes, al considerar que la salud mental es un elemento fundamental para el desarrollo pleno de las personas.

También subrayó que la prevención y la información permiten a las y los jóvenes identificar factores de riesgo y tomar decisiones que favorezcan su bienestar físico y emocional, además de promover estilos de vida saludables.

Durante la actividad se promovió además la importancia de contar con redes de apoyo, como la familia, docentes y profesionales de la salud, que puedan brindar orientación y acompañamiento ante situaciones difíciles.

La dependencia municipal informó que continuará impulsando acciones de prevención, orientación y promoción de la salud en distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.