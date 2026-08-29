Gana María Vargas Miss Universo México 2026 y representará al país en Puerto Rico

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La representante de Jalisco se impuso en la final celebrada en Los Cabos y obtuvo el pase para competir en Miss Universo 2026.

Los Cabos, BCS. (ADN/Staff) – María Vargas, representante de Jalisco, fue coronada como Miss Universo México 2026 durante la final realizada este sábado en Los Cabos, Baja California Sur, con lo que obtuvo el derecho de representar al país en el certamen internacional.

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La jalisciense avanzó entre 32 participantes y logró superar los distintos cortes de la competencia hasta colocarse en el grupo de cinco finalistas junto con Mariana Macías, de Michoacán; Fernanda Abaroa, de Guerrero; Génesis Vera, de Veracruz, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México.

Vargas, de 28 años, es licenciada en Negocios Internacionales y también se desempeña como escritora y empresaria. Su triunfo la convierte en la nueva representante mexicana rumbo a Miss Universo 2026, cuya sede será Puerto Rico.

La competencia comenzó con una pasarela en traje de baño, seguida por el corte de 16 semifinalistas y posteriormente una ronda en vestido de noche que redujo el grupo a 10 concursantes. Después se realizó la fase de presentación y preguntas para definir a las cinco finalistas.

En la etapa definitiva, Génesis Vera, representante de Veracruz, obtuvo el tercer lugar, mientras que Ximena Ochoa, de Ciudad de México, terminó en la cuarta posición. La decisión final dejó a Jalisco como ganadora de la corona nacional.

La gala también incluyó reconocimientos especiales para distintas participantes y la elección del traje típico que representará a México en el concurso internacional. El diseño ganador fue obra de Joel Guadalupe.

Con el resultado, María Vargas sucede a Fátima Bosch como titular de Miss Universo México y comenzará su preparación para representar al país en la próxima edición del certamen mundial.

La final de 2026 reunió a representantes de las 32 entidades federativas y se desarrolló mediante varias etapas de evaluación, pasarela y entrevista antes de definir a la ganadora.

Con información de Agencias