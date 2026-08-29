Cuestiona Cruz Pérez Cuéllar intención de nombrar fiscal por ocho años en Chihuahua

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El aspirante morenista pidió al Congreso abrir un Parlamento Abierto para discutir el futuro de la Fiscalía estatal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, cuestionó la intención de la gobernadora Maru Campos de dejar nombrado a un fiscal estatal por un periodo de ocho años.

El morenista señaló que una decisión de ese alcance no debe tomarse sin una discusión pública amplia, al considerar que implicaría comprometer la operación de la Fiscalía General del Estado más allá del actual sexenio.

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Pérez Cuéllar afirmó que el planteamiento genera dudas sobre los motivos políticos detrás del nombramiento, especialmente en la etapa final del gobierno estatal encabezado por Acción Nacional.

“La gobernadora nomás quiere proteger su salida con nuevo fiscal”, sostuvo.

El aspirante morenista señaló que, después de un gobierno que calificó como marcado por la opacidad y la falta de rendición de cuentas, la sociedad chihuahuense tiene derecho a conocer qué se busca con una Fiscalía que permanecería durante prácticamente todo el próximo sexenio.

En ese sentido, consideró que si las acciones del gobierno estatal se han realizado correctamente, no tendría que existir temor a rendir cuentas ante la ciudadanía.

Pérez Cuéllar hizo un llamado al Congreso del Estado para abrir un Parlamento Abierto en el que se discuta, de cara a la ciudadanía, si Chihuahua requiere una Fiscalía autónoma, cuáles deben ser sus alcances y quién debe asumir la responsabilidad de la seguridad pública en la entidad.

También pidió a las fuerzas políticas representadas en el Legislativo actuar con responsabilidad ante una decisión que, dijo, tendrá efectos durante los próximos años en materia de procuración de justicia y seguridad.

El llamado fue dirigido particularmente a las diputadas y diputados de Morena, a quienes pidió valorar las consecuencias políticas e institucionales del eventual nombramiento.

“La historia de Chihuahua y el pueblo de Chihuahua los estarán vigilando. Acuérdense: los panistas ya se van”, expresó.

Pérez Cuéllar sostuvo que el debate sobre la Fiscalía debe realizarse con transparencia y participación ciudadana, al considerar que se trata de una institución clave para el futuro político, judicial y de seguridad en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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