Fumiga Ecología 600 viviendas contra la garrapata en la colonia Campesina

Las acciones preventivas buscan reducir riesgos de rickettsia antes del inicio de la temporada de calor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología intensificó las acciones de fumigación contra la garrapata en la colonia Campesina, ubicada en el sector conocido como Los Kilómetros, en la zona surponiente de la ciudad, con un alcance estimado de 600 viviendas.

De acuerdo con la dependencia municipal, desde el martes y durante este miércoles se realizaron labores casa por casa. El titular de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, informó que el primer día se atendieron alrededor de 250 domicilios, mientras que para la jornada siguiente se programó la fumigación de 350 viviendas adicionales.

“Se está poniendo el veneno en todo lo que es el frente de la vivienda y en algunas la parte del patio, ya que en muchas no está nadie para recibirnos”.

El funcionario explicó que la aplicación del producto se concentra en áreas exteriores, particularmente en frentes y patios, con el objetivo de eliminar focos de reproducción del parásito, aun cuando no se encuentre personal en el interior de los domicilios.

Díaz Gutiérrez detalló que los trabajos continuarán en los kilómetros 20 y 27, con lo que se prevé concluir la atención en esa zona. Posteriormente, la siguiente semana, las brigadas se trasladarán al sector oriente, específicamente al área de Urbivillas.

El director subrayó que estas acciones se realizan de manera preventiva, antes del incremento de temperaturas, con la finalidad de reducir la presencia de garrapatas y disminuir el riesgo de casos de rickettsiosis, una enfermedad que representa un problema de salud pública en la región.

“Esto se realiza antes de que dé inicio el calor, con el propósito de prevenir y poder lograr que el índice de mortandad en la cuestión de la rickettsia sea el menor posible”.

La Dirección de Ecología informó que continuará con este tipo de operativos en distintas colonias, como parte de la estrategia municipal para el control de vectores y la protección de la salud de la población.

