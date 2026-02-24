Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera; muere su hijo en la agresión

Publicidad - LB2 -

Fiscalía de Sonora investiga el atentado ocurrido en el tramo Hermosillo–Mazatán.

Hermosillo, Son. (ADN/Arturo Hernández) – La alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fue víctima de un ataque armado la mañana de este martes mientras circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán; su hijo perdió la vida en el lugar, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba la presidenta municipal, emanada del Partido del Trabajo (PT), fue interceptado a la altura del municipio de Mazatán, donde sujetos armados abrieron fuego contra la unidad.

El joven que la acompañaba recibió impactos de bala que le provocaron la muerte en el sitio, mientras que la alcaldesa resultó ilesa, según la información preliminar de las autoridades estatales.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del atentado.

De manera preliminar, el incidente pudo haberse originado tras un altercado de tránsito que escaló a una agresión armada.

Tras el reporte de detonaciones, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en la zona serrana. Como parte de las acciones, se reportó la detención de un individuo identificado como Alan “N”, presuntamente relacionado con el traslado de los agresores.

Peritos de la Fiscalía estatal mantienen el procesamiento de la escena en el tramo federal, mientras continúan las indagatorias para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del ataque.

Con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

