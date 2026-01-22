Movil - LB1A -
    enero 22, 2026 | 17:04
    Analizan programa económico para mujeres jefas de familia en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El esquema contempla apoyos de 20 mil pesos para proyectos productivos y una bolsa superior al millón de pesos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Familia y Asistencia Social sostuvo una reunión de trabajo con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Dirección General de Desarrollo Económico, con el fin de analizar los lineamientos del programa “Cruzada por la mujer emprendedora, madre de familia y jefa del hogar”, orientado al fortalecimiento económico de mujeres jefas de familia.

    Durante el encuentro, regidoras integrantes de la Comisión dialogaron con autoridades del IMM y del área de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sobre los criterios y aspectos que integrarán la convocatoria dirigida a la ciudadanía.

    Se informó que el programa fue desarrollado por la Dirección General de Desarrollo Económico y ya cuenta con aprobación, por lo que actualmente se trabaja en la elaboración de la convocatoria que permitirá la participación de mujeres que cuenten con un proyecto de emprendimiento o se encuentren en proceso de desarrollarlo.

    El esquema tiene como objetivo apoyar a mujeres que representan el principal sustento económico de sus hogares, mediante la entrega de un apoyo económico de 20 mil pesos para iniciar o fortalecer un proyecto productivo.

    Autoridades municipales indicaron que para este programa se destinará una bolsa total de un millón 100 mil pesos, lo que permitirá beneficiar a un número significativo de participantes, como parte de una estrategia de impulso a la economía familiar y al autoempleo.

    Se prevé que la convocatoria esté lista hacia finales del mes de marzo, momento en el que las interesadas podrán realizar su registro y acceder a este esquema de apoyo impulsado por el Gobierno Municipal.

