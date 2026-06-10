Fortalece SSPM la paternidad responsable entre policías y agentes viales

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Más de 200 elementos participaron en un taller orientado a reforzar vínculos familiares y promover el desarrollo saludable de sus hijos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizó la tercera edición del taller “La paternidad y el trabajo”, una actividad dirigida a elementos de corporaciones de seguridad con el propósito de fortalecer los lazos familiares y promover una paternidad más consciente.

El evento fue organizado por la Unidad Mixta de Defensa Legal y Atención Psicológica para Policías y sus Familias (UDAPP) y se desarrolló en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía.

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En la jornada participaron aproximadamente 220 elementos masculinos de la SSPM y de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes recibieron herramientas para identificar y reforzar su papel como padres durante las distintas etapas del desarrollo de sus hijos e hijas.

La actividad estuvo enfocada en promover relaciones familiares protectoras y contribuir al bienestar emocional tanto de los servidores públicos como de sus familias.

La coordinadora de la UDAPP, Victoria Barraza, impartió la conferencia denominada “La importancia de estar presente en la paternidad policial”, en la que abordó aspectos relacionados con la paternidad consciente y la relevancia de la participación activa de los padres en la formación de sus hijos.

“La importancia de estar presente en la paternidad policial”.

Posteriormente, los asistentes participaron en dinámicas grupales que incluyeron dramatizaciones de situaciones cotidianas, ejercicios de percepción y actividades de retroalimentación orientadas a reforzar los conocimientos adquiridos durante la conferencia.

La SSPM destacó que este tipo de programas forman parte de una estrategia institucional para fortalecer el bienestar integral del personal operativo, reconociendo que la estabilidad familiar influye directamente en el desempeño profesional y en la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

La dependencia señaló que continuará impulsando actividades de acompañamiento psicológico, formación y desarrollo humano dirigidas a policías y agentes viales, con el objetivo de fomentar entornos familiares saludables y fortalecer el tejido social desde el ámbito institucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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