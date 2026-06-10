Fortalece Municipio inversión educativa con más de mil 675 millones de pesos: Pérez Cuéllar

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El alcalde destacó la rehabilitación de escuelas, construcción de domos y programas de apoyo durante el evento Cruzando Metas por la Educación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reafirmó el compromiso de su administración con la educación pública al encabezar el evento Cruzando Metas por la Educación, donde se presentaron los resultados de las acciones e inversiones realizadas en favor de la comunidad estudiantil de Ciudad Juárez.

La ceremonia tuvo lugar en la Escuela Secundaria Técnica 41, con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

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Durante su intervención, el alcalde señaló que la educación seguirá siendo una prioridad para el Gobierno Municipal al considerar que niñas, niños y jóvenes constituyen el principal activo para el desarrollo de la ciudad.

“Tenemos que invertir en nuestras niñas, niños y jóvenes. No se trata solamente de pedirles que estudien y le echen ganas, sino también de generarles espacios dignos para su formación académica y deportiva”, expresó.

Pérez Cuéllar destacó que durante su administración se han destinado más de mil 675 millones de pesos a infraestructura, becas y programas educativos, recursos que han permitido fortalecer las condiciones de aprendizaje en distintos niveles escolares.

Entre los resultados presentados se encuentran la rehabilitación de más de 700 escuelas, la construcción de 142 domos escolares y la ejecución de 43 proyectos mediante el Presupuesto Participativo, enfocados en mejorar instalaciones educativas en diversos sectores de la ciudad.

El alcalde recordó que cursó sus estudios en instituciones públicas de Ciudad Juárez y afirmó que existe una responsabilidad permanente de respaldar a las nuevas generaciones mediante acciones concretas.

Asimismo, aseguró que la política de apoyo a la educación continuará durante el periodo en que permanezca separado temporalmente del cargo, una vez que solicite licencia ante el Cabildo en los próximos días.

El director de la Secundaria Técnica 41, Yamil Machado Antúnez, reconoció las obras realizadas en el plantel, entre ellas la construcción de un domo, una cancha de fútbol rápido, una cancha de basquetbol, la pavimentación del acceso principal, la modernización del sistema eléctrico y trabajos de rehabilitación integral.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Ana Patricia Monares Arellanes, señaló que estas mejoras han fortalecido las condiciones de seguridad y desarrollo para la comunidad estudiantil.

La alumna Nicole Meraz Menchaca agradeció los apoyos otorgados a través de programas municipales, especialmente la entrega de útiles escolares y la creación de espacios deportivos para los estudiantes.

Durante el acto, el secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, reconoció la inversión realizada por el Gobierno Municipal en materia educativa, al considerar que representa una herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones.

Como parte de la ceremonia, la Sección 8 del SNTE entregó un reconocimiento a Cruz Pérez Cuéllar por las acciones impulsadas en beneficio de la educación pública, el magisterio y las comunidades escolares de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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