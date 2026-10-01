Fortalece DIF Municipal atención en unidades de rehabilitación

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El organismo informó que 563 personas reciben servicios de terapia física, rehabilitación y lenguaje en tres espacios municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El DIF Municipal informó que fortaleció la atención en sus Unidades Básicas de Rehabilitación, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios especializados para personas con discapacidad.

El organismo señaló que las acciones forman parte de una estrategia para construir una ciudad más incluyente, mediante espacios que brinden acompañamiento, rehabilitación y herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.

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Las unidades beneficiadas son Olivia Espinosa, Francisco I. Madero y el Gimnasio Adaptado, donde se ofrecen servicios de terapia física, rehabilitación y terapia de lenguaje.

De acuerdo con el DIF Municipal, al inicio de la primera administración del Gobierno Municipal se atendía a 32 personas en estos servicios.

Actualmente, la cifra aumentó a 563 usuarios, lo que representa una ampliación en la cobertura de atención para personas que requieren apoyo terapéutico y de rehabilitación.

El organismo destacó que este crecimiento ha sido posible mediante el trabajo de especialistas que brindan atención directa en las unidades municipales.

La dependencia señaló que la ampliación de servicios busca acercar atención especializada a más familias juarenses y fortalecer las oportunidades de desarrollo para personas con discapacidad.

El DIF Municipal indicó que continuará trabajando para promover espacios incluyentes y accesibles, donde las personas puedan recibir acompañamiento y atención adecuada a sus necesidades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca impulsar una política de inclusión en la que los servicios de rehabilitación estén disponibles para más habitantes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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