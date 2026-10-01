Llegan atletas juarenses listos al Campeonato Nacional de Kickboxing 2026

Publicidad - LB2 -

La delegación fronteriza competirá del 7 al 11 de octubre en Ciudad de México, con aval de la Asociación WAKO Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Atletas de Ciudad Juárez se reportaron listos para participar en el Campeonato Nacional de Kickboxing 2026, que se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre en las instalaciones del Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.

La delegación fronteriza llega al torneo con preparación técnica y el respaldo de sus respectivas instituciones, además del aval oficial de la Asociación WAKO Chihuahua.

- Publicidad - HP1

El contingente juarense combinará experiencia internacional con la participación de jóvenes promesas, quienes destacaron en etapas previas del ciclo selectivo y buscarán sumar resultados en la competencia nacional.

Entre las atletas participantes se encuentra Camila Sánchez, quien llega respaldada por cinco medallas obtenidas en el pasado Macro Regional Norte: dos de oro, dos de plata y una de bronce.

También competirá José Eduardo Gómez, peleador de 18 años que recientemente obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Kickboxing realizado en Valparaíso, Chile.

Gómez también cuenta con títulos estatales en las modalidades de Point Fighting y Open Weight, resultados que fortalecen su presencia dentro del equipo juarense.

La delegación incluye a Benjamín González Durán, especialista en formas creativas, quien obtuvo el cuarto lugar en el Campeonato Mundial Juvenil WAKO 2026, celebrado en Jesolo, Italia, además de una medalla de plata panamericana.

Ángela Parra también forma parte del selectivo, luego de dominar el Macro Regional Norte de este año con cuatro preseas, incluida una medalla de oro en la categoría de Formas.

Otro de los integrantes es Mateo Holguín, peleador con experiencia internacional que formó parte de la selección mexicana durante el proceso mundialista juvenil en Europa.

Santiago Monzón aseguró su clasificación tras un desempeño destacado en modalidades de tatami a nivel estatal, dentro de las divisiones juveniles.

El equipo juarense se complementa con la participación de Sofía Rentería, Raúl Cabello, Mía Monzón, Melany Tapia, Valeria Guevara, Leonel Gaspar y Luis Emilio González.

Los atletas buscarán aportar medallas al representativo de Chihuahua en una competencia nacional que reunirá a exponentes de distintas categorías y modalidades del kickboxing.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.