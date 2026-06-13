Fomenta SSPM la convivencia escolar con actividad deportiva en primaria de Ciudad Juárez

Agentes municipales participaron en un partido amistoso de voleibol con estudiantes de la Escuela República de Bolivia.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, realizó una actividad deportiva en la Escuela Primaria “República de Bolivia” con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y promover hábitos de vida saludables entre la comunidad estudiantil.
La jornada consistió en un partido amistoso de voleibol en el que participaron estudiantes, docentes y elementos de la corporación, quienes compartieron un espacio de recreación enfocado en el respeto, la integración y el trabajo en equipo.
La actividad forma parte de las estrategias preventivas impulsadas por la SSPM para promover el deporte como una herramienta que contribuye al desarrollo integral de niñas y niños, además de prevenir conductas de riesgo desde edades tempranas.
Durante el encuentro, los participantes convivieron en un ambiente de colaboración y sana competencia, fortaleciendo los lazos entre la comunidad escolar y los agentes encargados de la seguridad pública.
Personal docente del plantel reconoció la importancia de este tipo de iniciativas, al considerar que contribuyen a generar confianza entre las instituciones y la niñez, además de ofrecer espacios positivos para el desarrollo de los estudiantes.
La actividad permitió reforzar valores como el respeto, la convivencia pacífica y el trabajo en equipo entre alumnos, maestros y policías municipales.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de proximidad social dirigida a niñas, niños y jóvenes de la ciudad.
La dependencia reiteró su compromiso de impulsar programas preventivos orientados a la construcción de entornos seguros y libres de violencia, mediante actividades que fomenten la inclusión, la tolerancia y la cultura de paz.
Asimismo, señaló que continuará desarrollando acciones de acercamiento con la comunidad educativa para fortalecer la participación ciudadana y promover una relación de confianza entre la población y los cuerpos de seguridad.
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