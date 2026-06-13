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Fomenta SSPM la convivencia escolar con actividad deportiva en primaria de Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Agentes municipales participaron en un partido amistoso de voleibol con estudiantes de la Escuela República de Bolivia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, realizó una actividad deportiva en la Escuela Primaria “República de Bolivia” con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y promover hábitos de vida saludables entre la comunidad estudiantil.

La jornada consistió en un partido amistoso de voleibol en el que participaron estudiantes, docentes y elementos de la corporación, quienes compartieron un espacio de recreación enfocado en el respeto, la integración y el trabajo en equipo.

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La actividad forma parte de las estrategias preventivas impulsadas por la SSPM para promover el deporte como una herramienta que contribuye al desarrollo integral de niñas y niños, además de prevenir conductas de riesgo desde edades tempranas.

Durante el encuentro, los participantes convivieron en un ambiente de colaboración y sana competencia, fortaleciendo los lazos entre la comunidad escolar y los agentes encargados de la seguridad pública.

Personal docente del plantel reconoció la importancia de este tipo de iniciativas, al considerar que contribuyen a generar confianza entre las instituciones y la niñez, además de ofrecer espacios positivos para el desarrollo de los estudiantes.

La actividad permitió reforzar valores como el respeto, la convivencia pacífica y el trabajo en equipo entre alumnos, maestros y policías municipales.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de proximidad social dirigida a niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

La dependencia reiteró su compromiso de impulsar programas preventivos orientados a la construcción de entornos seguros y libres de violencia, mediante actividades que fomenten la inclusión, la tolerancia y la cultura de paz.

Asimismo, señaló que continuará desarrollando acciones de acercamiento con la comunidad educativa para fortalecer la participación ciudadana y promover una relación de confianza entre la población y los cuerpos de seguridad.

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