Firmaron SEyD y UACJ convenio para fortalecer bienestar socioemocional en escuelas de Juárez

Estudiantes universitarios realizarán prácticas en planteles de educación básica como promotores socioemocionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes universitarios participen como Promotores Integrales de Formación Socioemocional en escuelas de educación básica.

El acuerdo permitirá que alumnas y alumnos de las licenciaturas en Educación, Psicología, Trabajo Social y Entrenamiento Deportivo realicen sus prácticas educativas en planteles públicos, donde desarrollarán actividades de acompañamiento escolar, apoyo educativo y fortalecimiento del bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

La firma del convenio fue encabezada por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el rector de la UACJ, Daniel Alberto Constandse Cortez, quienes destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones educativas.

“Las habilidades socioemocionales como la empatía, la resiliencia, la convivencia pacífica y la regulación emocional son herramientas esenciales para el desarrollo integral de las personas”.

El titular de la SEyD señaló que la participación de estudiantes universitarios contribuirá a fortalecer el acompañamiento escolar y el bienestar emocional en las comunidades educativas de Ciudad Juárez.

Además del acuerdo en materia educativa, ambas instituciones formalizaron un convenio para el registro de títulos profesionales, que permitirá a la universidad inscribir a sus egresados en el Sistema de Registro de Profesiones que administra la Dirección Estatal de Profesiones.

Este proceso facilitará la emisión de la Cédula Profesional Estatal y la actualización del Padrón Estatal de Profesionistas, con el propósito de garantizar la legalidad en el ejercicio profesional y brindar mayor certeza a la sociedad.

Durante el evento, el rector de la UACJ destacó que la colaboración institucional permitirá fortalecer la formación profesional de las y los estudiantes, al tiempo que se generan beneficios directos para la comunidad educativa de la región.

