Firman JMAS y Conalep convenio para fortalecer formación técnica y servicio público en Juárez

El acuerdo permitirá prácticas profesionales, servicio social y capacitación al personal del organismo operador.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) y el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) firmaron un convenio de colaboración para coordinar esfuerzos académicos y operativos en beneficio de la comunidad juarense, mediante la incorporación de estudiantes en prácticas profesionales y la capacitación del personal del organismo.

El acuerdo establece que alumnas y alumnos del Conalep podrán integrarse a la JMAS para realizar prácticas profesionales y servicio social, lo que permitirá vincular la formación académica con la experiencia en campo dentro de un área estratégica para la ciudad. A su vez, el Conalep ofrecerá capacitaciones al personal de la JMAS, orientadas a su profesionalización en ámbitos operativos y administrativos.

“Que mejor que podamos darles nosotros esta capacitación que requieren, no nada más en el tema de los choferes; tenemos áreas importantes de atención y servicio al cliente, y la instrucción de la gobernadora Maru Campos es estar muy cercanos al tema social”, señaló el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón Barraza.

Las carreras del Conalep cuyos estudiantes podrán incorporarse al organismo incluyen Informática, Asistente Directivo, Administración, Electricidad, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Electromecánica y Motores a Diésel, lo que amplía el alcance técnico del convenio y su impacto en la operación del servicio público.

Por su parte, el director general del Conalep en el estado, Omar Bazán Flores, destacó que el acuerdo fortalece la formación integral del estudiantado al vincularlo con necesidades reales del sector público y de la comunidad.

“Nuestra educación debe ser pertinente, práctica y con sentido social; este convenio permite que las y los alumnos apliquen sus conocimientos en escenarios reales y contribuyan al bienestar de la comunidad juarense”, afirmó.

El convenio fue suscrito por Omar Bazán Flores, el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón Barraza, y el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas. En el acto participaron también directores de planteles del Conalep en Juárez y del CAST Conalep, quienes refrendaron el compromiso de impulsar la educación técnica y la profesionalización del servicio público en la ciudad.

