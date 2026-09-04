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Firman IMM y Juntos AC convenio para impulsar autonomía de mujeres con discapacidad

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POR Redacción ADN / Agencias
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El acuerdo contempla talleres de empleabilidad, liderazgo y emprendimiento, además de vinculación laboral con empresas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres y la asociación civil Juntos firmaron un convenio de colaboración para promover la inclusión social y laboral de mujeres con discapacidad en Ciudad Juárez.

El acuerdo tiene como objetivo diseñar, desarrollar y ejecutar acciones orientadas a fortalecer la capacitación, la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres participantes.

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La firma estuvo a cargo de Elvira Urrutia Castro, directora del IMM, y Monserrat Vázquez, gerente de Inclusión Laboral de Juntos AC.

Como parte del convenio, se impulsarán talleres de empleabilidad, liderazgo y emprendimiento, entre ellos los programas Empodera, Emprende y Poderosa, desarrollados por la organización civil.

Estas actividades buscan promover la autonomía económica de mujeres con discapacidad y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de sus proyectos personales y laborales.

El acuerdo también contempla la identificación de oportunidades de empleo y el desarrollo de procesos de vinculación con empresas, con el propósito de ampliar las posibilidades de inserción laboral.

Ambas instituciones participarán en ferias de empleo, jornadas comunitarias, foros, conferencias, conmemoraciones y actividades públicas relacionadas con igualdad, inclusión y derechos humanos.

La firma de este convenio representa una oportunidad para acercar herramientas y oportunidades a mujeres con discapacidad que contribuyan al desarrollo de sus proyectos de vida con mayor autonomía.

Urrutia Castro señaló que la inclusión implica generar condiciones para fortalecer la agencia y capacidad de decisión de las mujeres con discapacidad.

La directora del IMM afirmó que quienes acuden al instituto deben saber que cuentan con instituciones y organizaciones dispuestas a acompañarlas en procesos de autonomía, capacitación y desarrollo.

Con este convenio, el IMM y Juntos AC buscan articular esfuerzos para ampliar el acceso de mujeres con discapacidad a oportunidades de formación, empleo y emprendimiento en la ciudad.

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