Avanza Limpia con mantenimiento en 48 avenidas de mayor circulación en Juárez

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Cuadrillas retiraron residuos, ramas caídas por viento y atendieron reportes de derrames industriales en vialidades principales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia continúa con las labores permanentes de mantenimiento en las 48 avenidas incluidas en el programa Cruzada del Cambio, estrategia orientada a mejorar la imagen urbana y conservar en mejores condiciones las principales vialidades de Ciudad Juárez.

La dependencia informó que, en esta ocasión, las cuadrillas realizaron limpieza general y retiro de ramas de árboles que cayeron a consecuencia de los fuertes vientos registrados durante la semana, particularmente sobre la avenida De las Américas.

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También se efectuaron recorridos de mantenimiento en la avenida Manuel J. Clouthier y el bulevar Manuel Talamás Camandari, donde se llevaron a cabo labores de recolección de residuos y atención a puntos que requerían intervención.

El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, señaló que la Cruzada del Cambio es un programa permanente para conservar la buena imagen de la ciudad, con atención especial en las vialidades donde se concentra la mayor parte del tránsito vehicular.

El funcionario explicó que entre los residuos que se recogen con mayor frecuencia se encuentran envases de agua y refresco, envolturas de alimentos, frituras, chocolates y otros desechos derivados del consumo cotidiano.

Solís Kanahan informó que esta semana se detectaron incidentes relacionados con derrames de residuos de origen industrial en algunas vialidades, particularmente en la avenida Hermanos Escobar y en la zona de la avenida Antonio J. Bermúdez.

La Dirección de Limpia trabaja en coordinación con corporaciones de seguridad para identificar el origen de los materiales derramados, debido a que este tipo de situaciones afecta la movilidad, la limpieza urbana y puede representar riesgos para conductores.

Insistimos en que es importante que las empresas y transportistas se aseguren de que sus cargas vayan debidamente cubiertas y sujetas antes de salir a circulación.

El director de Limpia señaló que asegurar correctamente las cargas evita que residuos terminen dispersos sobre calles y avenidas, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el abandono de neumáticos en la vía pública, ya que de manera constante se localizan llantas en camellones centrales y laterales de avenidas como Talamás Camandari, Independencia, Juan Pablo II y De las Torres.

La dependencia advirtió que estos residuos representan un riesgo para la seguridad vial y afectan la imagen urbana, por lo que reiteró la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mantener una ciudad más limpia, segura y ordenada, mediante trabajos permanentes de limpieza y mantenimiento en las avenidas de mayor circulación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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