Mejora Parques y Jardines camellón de la calle Lucero en Hacienda de las Torres

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Cuadrillas municipales realizaron limpieza general y poda formativa en el tramo de Eduarda Barbachano a Yepómera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento en el camellón central de la calle Lucero, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres.

La intervención se llevó a cabo en el tramo comprendido entre las calles Eduarda Barbachano y Yepómera, como parte de las acciones municipales para mejorar la imagen urbana y conservar en mejores condiciones las áreas verdes de Ciudad Juárez.

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Las cuadrillas realizaron labores de limpieza general, retiro de residuos y poda formativa del arbolado existente en el camellón.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, señaló que estos trabajos permiten mejorar la visibilidad, favorecer el desarrollo de los árboles y ordenar el espacio público.

El funcionario indicó que las acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de áreas verdes, orientado a ofrecer espacios más limpios, seguros y agradables para las familias.

La Dirección de Parques y Jardines destacó que este tipo de intervenciones contribuyen al cuidado del entorno urbano y al aprovechamiento de los espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Zamarrón Saldaña exhortó a los habitantes de la zona a colaborar con el cuidado de las áreas verdes y evitar depositar basura en camellones o espacios comunes.

La dependencia señaló que la participación ciudadana es fundamental para conservar en buenas condiciones los trabajos realizados y mantener una imagen urbana adecuada en las colonias y fraccionamientos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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