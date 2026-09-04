Retira Municipio más de 80 kilómetros de cableado en desuso en Ciudad Juárez

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El alcalde Héctor Ortiz informó que han sido retiradas más de seis toneladas de cable como parte del programa de ordenamiento urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene el retiro de cableado en desuso en distintos sectores de Ciudad Juárez, con un avance superior a 80 kilómetros de líneas retiradas, informó el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El alcalde señaló que estos trabajos representan más de seis toneladas de cable retirado, resultado de la coordinación entre dependencias municipales, el Cabildo y empresas de telecomunicaciones.

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Durante un recorrido de supervisión en el Parque Hermanos Escobar, Ortiz Orpinel indicó que el programa busca mejorar la imagen urbana, reducir la contaminación visual y avanzar en el ordenamiento de la infraestructura aérea que permanece sin uso en la ciudad.

El edil destacó que las acciones continuarán en nuevos sectores y que el próximo punto de intervención será el Centro Histórico, como parte de la estrategia para recuperar la imagen urbana en zonas de alta presencia ciudadana.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, informó que actualmente se trabaja en el tercer cuadrante del programa, correspondiente a la colonia Hidalgo.

La funcionaria explicó que durante las intervenciones se retiran cables y acometidas que ya no están en funcionamiento, así como infraestructura obsoleta, además de ordenar las líneas que permanecen activas.

Morales Medina señaló que, una vez concluidos los trabajos en la colonia Hidalgo, el programa avanzará hacia el Centro Histórico, donde se buscará mantener un ritmo más ágil en el retiro y reacomodo de cableado.

La Dirección General de Servicios Públicos participa con la colocación de contenedores para facilitar el traslado y resguardo del material retirado durante las jornadas.

Representantes de empresas de telecomunicaciones destacaron la coordinación impulsada por el Gobierno Municipal para atender una problemática que permaneció durante años sin intervención suficiente.

Además de participar en los cuadrantes establecidos por el programa, las empresas mantienen otros frentes de trabajo en distintos puntos de Ciudad Juárez para identificar y retirar cableado obsoleto.

Las labores consisten en ubicar líneas que ya no prestan servicio para desmontarlas y, en el caso del cableado activo, realizar ajustes que reduzcan su impacto visual.

Ortiz Orpinel sostuvo que el programa ha generado un efecto multiplicador, debido a que al iniciar trabajos en cada sector se detectan nuevas oportunidades para retirar infraestructura que inicialmente no estaba contemplada.

El alcalde también señaló que actualmente ya no se permite la colocación de publicidad en postes de la ciudad, como parte de las medidas para mejorar el entorno urbano.

Durante el recorrido, integrantes del Cabildo reconocieron el trabajo de las dependencias municipales y de las cuadrillas encargadas del retiro directo del cableado, además de señalar que con las acciones previstas para el Centro Histórico podría superarse la meta de 100 kilómetros de líneas retiradas.

En la supervisión participaron regidoras, regidores, representantes de empresas de telecomunicaciones y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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