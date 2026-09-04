Atiende Municipio tramo de la carretera Juárez-Porvenir tras arrastre de arena

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Habitantes del ejido Jesús Carranza agradecieron el retiro de material que obstruía la principal vía de comunicación del Valle de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Habitantes del ejido Jesús Carranza, en el Valle de Juárez, agradecieron al Gobierno Municipal por retirar la arena que obstruía un tramo de la carretera Juárez-Porvenir, luego de las recientes lluvias registradas en la zona.

De acuerdo con los vecinos, el flujo de agua arrastró una cantidad considerable de arena hacia la vialidad, lo que dificultó el paso de automovilistas y habitantes que utilizan diariamente esta carretera para trasladarse entre las comunidades del Valle de Juárez y Ciudad Juárez.

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La carretera Juárez-Porvenir es considerada la principal vía de comunicación para las comunidades del Valle, por lo que mantenerla despejada resulta fundamental para la movilidad de las familias, trabajadores y usuarios que circulan por el sector.

Vecinos de Jesús Carranza señalaron que, tras solicitar apoyo al presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel, se envió maquinaria para retirar el material acumulado y liberar el tramo afectado.

Agradecemos de antemano ese apoyo al Presidente Municipal y esperemos nos sigan apoyando.

El habitante que expresó el agradecimiento también planteó la necesidad de buscar una solución a futuro para evitar que el punto vuelva a quedar obstruido durante la temporada de lluvias, como la posible construcción de un puente que facilite el flujo del agua.

Otra vecina del ejido agradeció la atención recibida y señaló que las lluvias habían provocado que la arena bloqueara el paso por la carretera, afectando la circulación de quienes transitan diariamente por esa zona.

Gracias, él nos ayudó mucho, nos ayudó a limpiar ese tramo de la carretera.

La señora Juana Gamboa también reconoció los trabajos realizados, al señalar que el arroyo había dejado una gran cantidad de arena sobre la vialidad y que, al volver a transitar por el lugar, encontró el tramo limpio y en condiciones para circular.

Los habitantes del Valle de Juárez destacaron que la atención a la carretera Juárez-Porvenir permite mantener la comunicación entre comunidades y reducir afectaciones derivadas de las lluvias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal atendió una solicitud vecinal relacionada con la movilidad rural y el acceso seguro en una de las vialidades más importantes para las comunidades del Valle.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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