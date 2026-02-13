Firman ICHEA y Fundación Gazpro convenio para abatir rezago educativo en Juárez

Publicidad - LB2 -

Impulsan programa para que mayores de 15 años concluyan primaria o secundaria

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y la Fundación Gazpro firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover que personas de 15 años y más concluyan su Educación Básica en Ciudad Juárez, particularmente quienes no han terminado la primaria o secundaria.

La alianza da continuidad al trabajo realizado por la fundación, que ha puesto en operación una unidad móvil en distintas estaciones de gasolina, donde asesores del ICHEA aplican exámenes y brindan orientación académica a habitantes de diversas colonias.

- Publicidad - HP1

El acuerdo fortalecerá el programa de regularización académica Camino Ligero “Fernando Fuentes”, mediante el cual se ofrecen asesorías de alfabetización y acompañamiento para la acreditación de estudios de nivel básico.

El director general del ICHEA, Mario Eberto Javalera Lino, entregó a Gazpro el reconocimiento como “Fundación Comprometida con la Educación” y destacó que la colaboración inició con un acuerdo de buena voluntad que permitió atender a personas en 21 estaciones de servicio durante 2024 y 2025.

“Esta alianza con el grupo gasolinero se ha construido a partir de un convenio moral, un convenio de palabra, con el que comenzamos a atender a personas en 21 estaciones de servicio durante los años 2024 y 2025”.

Por su parte, la vicepresidenta honoraria de Fundación Gazpro, Ivanna Fuentes, subrayó que la iniciativa forma parte de un compromiso social para mejorar la calidad de vida en la frontera.

“Todos cargamos combustible una o dos veces por semana porque es una necesidad cotidiana, pero queremos que la ciudadanía tenga la certeza de que un porcentaje de esas cargas se destina a la Fundación Gazpro y a programas como este”.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, señaló que este tipo de convenios facilita que personas que abandonaron sus estudios retomen su formación académica, al considerar que la educación abre oportunidades laborales y personales.

Las y los beneficiarios que acrediten el examen reciben su certificado oficial de primaria o secundaria en un plazo máximo de tres semanas, como parte de las acciones para reducir el rezago educativo en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.