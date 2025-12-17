Firma Gobierno del Estado convenio con contadores para fortalecer a las OSC en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Acuerdo permitirá capacitaciones fiscales, contables y administrativas a partir de enero de 2026

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Ciudad Juárez, A.C., con el objetivo de fortalecer institucionalmente a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que operan en la entidad, particularmente en la frontera.

El acuerdo fue formalizado a través de la Junta de Asistencia Social Privada (JASP) y busca establecer mecanismos conjuntos para mejorar la operación administrativa, contable y fiscal de las asociaciones civiles, a fin de impulsar su labor en favor de grupos vulnerables.

La titular de la JASP, Amparo Rosa González de la Garza, explicó que el propósito central del convenio es brindar capacitaciones especializadas que permitan a las organizaciones cumplir de manera adecuada con sus obligaciones fiscales, contables y administrativas, así como con los requisitos necesarios para su registro y permanencia ante la Junta.

De acuerdo con la funcionaria, contar con herramientas técnicas y acompañamiento profesional facilitará que las OSC accedan a otros beneficios, fortalezcan su estructura interna y consoliden su trabajo comunitario bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.

En el marco de este convenio, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos será la responsable de impartir capacitaciones y asesorías especializadas dirigidas a las organizaciones usuarias de la JASP, enfocadas en la correcta aplicación de la normatividad vigente en materia fiscal, contable y administrativa.

Si bien los horarios, modalidades y contenidos específicos aún se encuentran en proceso de definición, se informó que los temas responderán a las necesidades reales de las organizaciones y se desarrollarán bajo estándares profesionales de alta calidad.

Las capacitaciones derivadas de este acuerdo están programadas para iniciar en enero de 2026, lo que permitirá a las organizaciones civiles prepararse con anticipación para el próximo ejercicio fiscal y fortalecer su capacidad de gestión en beneficio de la comunidad.

