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Fallece joven tras caer de puente en el suroriente de Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
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Autoridades investigan las circunstancias del hecho y trabajan para localizar a familiares de la víctima.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un joven de entre 20 y 25 años de edad perdió la vida durante la madrugada de este martes tras caer desde un puente ubicado en el distribuidor vial de las avenidas Talamás Camandari e Independencia, en el suroriente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades policiacas, el incidente ocurrió durante las primeras horas del día, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia hacia el lugar.

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Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas por la caída.

Los reportes señalan que la víctima cayó desde una altura aproximada de cinco metros en la estructura vial, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Personal de investigación trabaja en la identificación del fallecido y en la localización de sus familiares, con el objetivo de notificarles formalmente y continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Según antecedentes registrados por las corporaciones de seguridad, se trata del segundo incidente ocurrido en ese punto del distribuidor vial, aunque en el caso anterior la persona involucrada sobrevivió con lesiones.

La Fiscalía y demás autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión las condiciones en que ocurrieron los hechos.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, es importante buscar apoyo profesional inmediato a través de servicios de salud mental, familiares, amistades de confianza o líneas de atención en emergencias.

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