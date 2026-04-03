Facilitan permisos a iglesias para actividades de Semana Santa en espacios públicos de Juárez

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Más de 70 congregaciones recibieron apoyo para realizar procesiones y celebraciones religiosas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de garantizar orden y seguridad durante las celebraciones de Semana Santa, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas, facilitó los trámites a más de 70 iglesias para realizar actividades en la vía pública.

El titular de la dependencia, David Ernesto Medina Rodríguez, informó que durante esta temporada incrementan las solicitudes para llevar a cabo eventos como viacrucis, procesiones y cultos al aire libre, por lo que se brinda acompañamiento institucional para la gestión de permisos.

“Se les brinda acompañamiento para gestionar los permisos correspondientes”

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Las acciones se desarrollan en coordinación con la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección de Protección Civil, con el propósito de resguardar la integridad de los participantes y prevenir incidentes, lo que incluye cierres temporales de calles cuando las actividades lo requieren.

Entre los eventos autorizados destacan viacrucis, celebraciones litúrgicas, marchas, representaciones teatrales, procesiones, ciclos de cine religioso y campañas evangelísticas, todas bajo supervisión de las autoridades municipales.

“Se busca garantizar el pleno ejercicio de la libertad religiosa en el municipio”

La autoridad municipal subrayó que estas acciones forman parte de una política orientada a promover la convivencia, el respeto a la diversidad de creencias y el ejercicio de derechos en el espacio público, en apego a los principios de laicidad del Estado.

Asimismo, se destacó que la coordinación entre gobierno y organizaciones religiosas contribuye a fortalecer la integración social y el bienestar comunitario, especialmente durante una de las celebraciones más significativas del calendario religioso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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