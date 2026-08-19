Expone Fiscalía avances contra generadores de violencia en Mesa de Seguridad de Juárez

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La reunión mensual se realizó en la sede de la FEM Zona Norte, con participación de corporaciones y organismos de seguridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte fue sede de la reunión mensual de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, en la que se revisaron indicadores y estrategias relacionadas con la seguridad pública en la localidad.

Durante el encuentro, representantes de distintas instituciones expusieron datos correspondientes al mes de julio, así como avances en acciones de investigación, coordinación operativa y seguimiento a delitos de alto impacto registrados en esta frontera.

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La Fiscalía General del Estado en la Zona Norte informó que, a través de la Agencia Estatal de Investigación, en lo que va del año se han cumplimentado 3 mil 250 órdenes de aprehensión, de las cuales 463 correspondieron al mes pasado.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, el trabajo de investigación ha permitido la detención y vinculación a proceso de personas identificadas como generadoras de violencia en Ciudad Juárez, como parte de las acciones emprendidas por las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

La Fiscalía de Operaciones Estratégicas y la FEM destacaron indagatorias relacionadas con el esclarecimiento de delitos de alto impacto, así como la importancia de mantener los mecanismos de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos civiles.

En la sesión participaron titulares y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

También asistieron representantes del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General de la República y de la Mesa de Seguridad y Justicia de FICOSEC, entre otros organismos involucrados en el análisis y seguimiento de la incidencia delictiva en la ciudad.

La reunión forma parte de los ejercicios mensuales de evaluación institucional que se realizan en Ciudad Juárez para revisar resultados, compartir información operativa y fortalecer las estrategias orientadas a salvaguardar la integridad de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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