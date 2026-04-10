Exhorta Seguridad Vial a evitar conducir bajo efectos del alcohol en Ciudad Juárez

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Autoridades llaman a la prevención para reducir accidentes durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial emitió un llamado a la ciudadanía para evitar combinar el consumo de alcohol con la conducción, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes transitan por la vía pública.

La dependencia destacó que durante los fines de semana se incrementa el riesgo de percances, por lo que recomendó optar por alternativas seguras como designar a un conductor sobrio, solicitar apoyo de familiares o utilizar servicios de transporte.

“El objetivo es prevenir accidentes y proteger la integridad de todas las personas que transitan sobre la vía pública”.

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Asimismo, se exhortó tanto a automovilistas como a peatones a mantener una actitud preventiva, especialmente durante la noche, cuando disminuye la visibilidad y aumentan las probabilidades de incidentes.

Las autoridades informaron que continuarán con operativos especiales de vigilancia, enfocados en detectar y retirar de circulación a conductores en estado de ebriedad.

Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la cultura vial y reducir accidentes, promoviendo la responsabilidad al momento de transitar por las calles de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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